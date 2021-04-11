Yaşamayan yoktur! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa dikkat!
Vücudumuz, hastalıklar meydana gelmeden önce bize sinyaller gönderiyor. Böylelikle hastalıklar ilerlemeden erken teşhis ile tedavi imkanı doğuyor. Onlardan biri de çorapların ayak bileklerimizde bıraktığı iz. Peki, çorap izi hangi hastalığın belirtisi olabilir? İşte detaylar...
Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret...
KOLLARDA AĞRI
Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.
AYAKLARDA VE BACAKLARDA ŞİŞLİK
Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.
MİDE BULANTISI VE İŞTAHSIZLIK
Karaciğer çevresinde yer alan sindirim sıvıları nedeniyle kalp rahatsızlıklarına bağlı mide bulantısı, iştahsızlık gibi sorunlar görülebilir. Bu sağlık sorunlarını genellikle karın ağrısı takip eder. Bu semptomların tümünü aynı anda yaşıyorsanız doktora gitmeniz tavsiye ediliyor.