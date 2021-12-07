'At kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya'da 40 at kesilmekten kurtuldu
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarmadan at operasyonu. Nehir kenarında atların kesildiği ihbarı üzerine bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, farklı illerden getirilen 40 at buldu. Bazılarının ölmek üzere olduğu, bazıları ise bakımsız olan atların sahibi, hayvanları ticari ve yetiştirme amaçlı getirdiğini ileri sürerken, bir araçta yapılan aramada kasap aletleri bulundu.
07.12.2021 23:44
- Son Güncelleme: 07.12.2021 23:45