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'At kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya'da 40 at kesilmekten kurtuldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarmadan at operasyonu. Nehir kenarında atların kesildiği ihbarı üzerine bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, farklı illerden getirilen 40 at buldu. Bazılarının ölmek üzere olduğu, bazıları ise bakımsız olan atların sahibi, hayvanları ticari ve yetiştirme amaçlı getirdiğini ileri sürerken, bir araçta yapılan aramada kasap aletleri bulundu.

07.12.2021 23:44 - Son Güncelleme: 07.12.2021 23:45
’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında 8- 10 kişilik grubun at kestiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

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’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu

Bölgeye yapılan baskında, Engin H. (37), jandarma ekiplerine 40 atı farklı illerden TIR ile Arifiye ilçesine getirdiğini, atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi.

’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu

Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, bir araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletlerinin bulunduğu tespit edildi.

’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu

Ayrıca bölgedeki atlardan 5'inin yerde yattığı ve ölmek üzere olduğu, sağ olanlarının ise bakımsız olduğu görüldü.

’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu

Konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, soruşturma başlatıldı. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem başlatıldı.

’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu
’At kesiliyor’ ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Sakarya’da 40 at kesilmekten kurtuldu
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