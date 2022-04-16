7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

Tesisler bölgesi Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı. Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.