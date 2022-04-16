7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!
Turizm kenti Antalya'da Hint geleneklerine göre 700 misafirin katılımıyla düzenlenen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel tasarlanan düğünde 450 kişilik ekip görev aldı.
16.04.2022 13:14 - Son Güncelleme: 16.04.2022 13:14
Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.
Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı. Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti.