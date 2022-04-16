RAMAZAN İMSAKİYE
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7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

Turizm kenti Antalya'da Hint geleneklerine göre 700 misafirin katılımıyla düzenlenen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel tasarlanan düğünde 450 kişilik ekip görev aldı.

16.04.2022 13:14 - Son Güncelleme: 16.04.2022 13:14
7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

Tesisler bölgesi Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı. Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.

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7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı. Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğün "hoş geldiniz" partisiyle başladı.

7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.

7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.

7 tır malzeme geldi! Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı!

Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı. Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti.

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