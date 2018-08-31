Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Protez diş: Protez diş de baş ağrısı sebebi olabilir! Protezin iyi ayarlanmamış olması ya da geceleri dişleri gıcırdatmak, baş ağrısına ve tutulmalara neden olabilir. Diş doktoru, protezin yüksekliğini ayarlayarak veya gevşeterek yardımcı olacaktır.