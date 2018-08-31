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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı hemen hemen herkesin yaşadığı bir problem... Peki, baş ağrısını ilaçsız tedavi etmek mümkün mü? Baş ağrısını ilaçsız geçirmek isteyenler ne yapmalı? Bu önerilerle baş ağrısını geçirebilirsiniz...

31 Ağustos 2018 Cuma, 18:11:28 Güncelleme: 18:14:55
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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Bir parça limonu elinizde ovuşturarak macun kıvamına getirdikten sonra yüzünüze ve alnınıza sürmek, limonun sahip olduğu aromaterapi özellikleri nedeniyle yararlı.

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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Bir diğer mucizevi bitki ise nane. Nanenin yatıştırıcı etkisi özellikle çaya katıldığında kendini göstererek rahatlamanızı sağlar.

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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Yeterince su için: Her zaman bol su için. Çünkü çoğu zaman baş ağrılarının altında yatan neden sıvı eksikliğidir.

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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Kan yoğunluğu arttığından dolayı hücrelere oksijen iletimi yavaşlar. Ağrı eşiği düşer. Günde 1,5-3 litre arasında su içmek iyidir.

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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer?

Protez diş: Protez diş de baş ağrısı sebebi olabilir! Protezin iyi ayarlanmamış olması ya da geceleri dişleri gıcırdatmak, baş ağrısına ve tutulmalara neden olabilir. Diş doktoru, protezin yüksekliğini ayarlayarak veya gevşeterek yardımcı olacaktır.

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