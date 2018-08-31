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14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesi'nde sergileniyor

Karaman Müzesi'nde sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç kız cesedi, görenlerin dikkatini çekiyor.

31 Ağustos 2018 Cuma, 16:27:52 Güncelleme: 16:29:07
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14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesinde sergileniyor

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri Karaman Müzesi'nde sergileniyor. Envanterinde 15 bine yakın eser bulunan müzede, fiziki yetersizlikten dolayı bu eserlerden sadece bini teşhir edilebiliyor.

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14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesinde sergileniyor

Müzede sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç kız cesedi, görenlerin dikkatini çekiyor.

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14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesinde sergileniyor

Taşkale köyü yakınlarındaki eski yerleşim merkezi Manazan Mağaraları'ndan getirildiği için "Manazan Güzeli" olarak adlandırılan genç kız cesedini ve diğer eserleri görmek için her yıl yaklaşık 20 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor.

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14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesinde sergileniyor

Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde müzecilik faaliyetlerinin 1960'lı yıllarda başladığını, 1980'den itibaren de mevcut binada hizmet verildiğini söyledi.

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14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesinde sergileniyor

Müzede kayıtlı yaklaşık 15 bin eser bulunduğunu belirten Kılıç, "Bunlardan bin tanesi sergilenmektedir. Burada milattan önce 8 binli yıllardan bugüne birçok medeniyetin eserleri bulunmaktadır. Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli eserler sergileniyor. Canhasan, Süleymanhacı köyündeki Pınarbaşı ve Gökçeseki ören yerlerinde daha önce yapılan kazılarda elde edilen eserler önemli yer tutmaktadır." diye konuştu.

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