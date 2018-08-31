14 asırdır bozulmayan ceset Karaman Müzesinde sergileniyor

Müzede kayıtlı yaklaşık 15 bin eser bulunduğunu belirten Kılıç, "Bunlardan bin tanesi sergilenmektedir. Burada milattan önce 8 binli yıllardan bugüne birçok medeniyetin eserleri bulunmaktadır. Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli eserler sergileniyor. Canhasan, Süleymanhacı köyündeki Pınarbaşı ve Gökçeseki ören yerlerinde daha önce yapılan kazılarda elde edilen eserler önemli yer tutmaktadır." diye konuştu.