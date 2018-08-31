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Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği

31 Ağustos 2018 Cuma, 18:32:31 Güncelleme: 18:34:36
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Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün gece denizde kaynağı belirlenemeyen bir ham petrol sızıntısı yaşandı.

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Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği

Deniz yüzeyini kaplayan petrol tabakası rüzgarın ve dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahillerine kadar ulaştı.

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Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği

Kıyıya da vuran petrol tabakası büyük bir kirliliğe neden oldu.

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Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği

Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını bildirdi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kirliliğin yaşandığı bölgelerden su ile ham petrolden numune aldı.

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Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği

Öte yandan 30 Ağustos gecesi de Aliağa Limanı'ndaki teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı bir tankere ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik tarafından para cezası kesildiği öğrenildi.

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