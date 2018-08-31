Son dakika...Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği
31 Ağustos 2018 Cuma, 18:32:31 Güncelleme: 18:34:36
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün gece denizde kaynağı belirlenemeyen bir ham petrol sızıntısı yaşandı.
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Deniz yüzeyini kaplayan petrol tabakası rüzgarın ve dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahillerine kadar ulaştı.
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Kıyıya da vuran petrol tabakası büyük bir kirliliğe neden oldu.
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Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını bildirdi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kirliliğin yaşandığı bölgelerden su ile ham petrolden numune aldı.
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Öte yandan 30 Ağustos gecesi de Aliağa Limanı'ndaki teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı bir tankere ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik tarafından para cezası kesildiği öğrenildi.