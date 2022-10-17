Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencilerin yakınları konuştu: 12 gün önce babalarını kaybetmişler
Bartın'daki maden kazasında yaralı olarak kurtarılan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıların yakınları konuştu. Patlamadan 12 gün önce de maden emeklisi olan babalarını kaybettiklerini dile getiren Remzi Taşkömür'ün abisi Mehmet Taşkömür ise "Ağabeyimin emekliliğine 3 yıl kalmıştı. 3 çocuğu için güzel bir hayat kurmak istiyordu. Emekli olduktan sonra kızını evlendirecekti. Diğer çocuklarını da okutmak istiyordu" diye konuştu.
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 hasta uçak ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Burada hastalara gerekli müdahaleler yapıldı ve hasta yakınlarına hastalarla ilgili bilgi verildi. Yaralılardan 5'inin durumu ciddiyetine korurken durumu daha iyi olan 1 yaralının ise Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önünde nöbet tutan aileleleri yoğun bakımdan gelecek güzel haberleri bekliyor
Hasta yakınları yaralıların hikayelerini SABAH'a anlattı.
TANER ŞEN'İ AYNI MADENDE ÇALIŞAN DAYISI KURTARDI
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavi için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen Taner Şen'i (30) aynı madende gündüz vardiyasında çalışan dayısı Tayfun Kayhan kurtardı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yeğenini ilk gördüğünde dayısı olarak tanıyamadığını dile getiren Kayhan, onu anlattı.
Taner Şen'in daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 yıl boyunca sözleşmeli uzman olarak çalıştığını söyleyen Kayhan, "Artık yerleşik bir hayata geçmek ve kendi düzenini kurmak istiyordu. Biz de ona evlenirsin yerleşik bir hayatın olur diyorduk. Başvuru konusunda yardımcı olduk, nasip oldu ona da. 3 yıldır da maden ocağında gayet iyi bir şekilde çalışıyordu. Annesi ve babası ayrılmıştı, babası vefat etti ve iki kardeşine Tayfun sahip çıkıyordu. Babasının durumu iyi değildi, biz kardeşlerini beraber okuttuk. Gezmeyi çok severdi, maddi imkanları yeterli olmamasına rağmen imkanlarını zorlayıp Dubai'ye tatile gitmişti" dedi.
AYNI KÖYDEN 3 CENAZE ÇIKTI
Kendisi de aynı gün gündüz vardiyasında çalıştığını ifade eden Kayhan, şunları söyledi: "Patlamayı duyar duymaz gidip kurtarma çalışmalarına katıldık. Taner'i acil müdahale ekipleri ocakta bir yere kadar getirdi, oradan sonra ben aldım yeryüzüne dört beş arkadaşımla birlikte çıkardık.