Hamile karısını Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan iten Hakan Aysal'dan deli numarası!
Son dakika haberleri... Hamile karısını Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atan Hakan Aysal hakkında Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verdi. Sanık Aysal yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
26.10.2022 07:53 - Son Güncelleme: 26.10.2022 07:53
7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.
Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.
YENİDEN YARGILANDI
Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.