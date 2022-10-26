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Hamile karısını Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan iten Hakan Aysal'dan deli numarası!

Son dakika haberleri... Hamile karısını Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atan Hakan Aysal hakkında Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verdi. Sanık Aysal yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

26.10.2022 07:53 - Son Güncelleme: 26.10.2022 07:53
Hamile karısını Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan iten Hakan Aysal’dan deli numarası!

7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

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Hamile karısını Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan iten Hakan Aysal’dan deli numarası!

Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Hamile karısını Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan iten Hakan Aysal’dan deli numarası!

Sabah'ta yer alan habere göre, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Hamile karısını Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan iten Hakan Aysal’dan deli numarası!

YENİDEN YARGILANDI
Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Hamile karısını Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan iten Hakan Aysal’dan deli numarası!

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığı belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildi.

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