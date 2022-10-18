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Bahreyn genç Elif'in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

19 yaşındaki İzmirli Elif Akpınar Bahreyn'den Türkiye'ye dönerken havalimanında fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak şeker hastası olan genç kıza insülin yerine sakinleştirici iğne yapıldı. Kalbi duran Akpınar kurtarılamadı. Acılı ailesi ise hukuk savaşı başlattı&hellip;

18.10.2022 13:16 - Son Güncelleme: 18.10.2022 13:16
Bahreyn genç Elif’in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Bahreyn'in başkenti Manama'ya turist olarak giden 19 yaşındaki İzmirli Elif Akpınar, ülkeye geri dönmek için gittiği Bahreyn Havalimanı'nda rahatsızlanınca, iki gün gözlem altında tutulduğu El Salmaniya Hastanesi'nde şeker komasına girip, kalp krizinden hayatını kaybetti.

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Bahreyn genç Elif’in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

ELİF AKPINAR'IN ANNESİ YARDIM İSTEDİ
Otopsi raporunda hastanın teşhisi, takibi ve tedavisinde ihmal ve hatanın olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberine göre; Anne Aysel Çankaya, dil sorunu yaşayan kızının tercümanla görüştürülmediğini, insülin tedavisi yerine sakinleştirici verildiğini iddia etti.

Bahreyn genç Elif’in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ AMA...
Avukatı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem aracılığıyla hukuk mücadelesi başlatan anne, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bahreyn Krallığı Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma raporuna göre; Hastaneye getirildikten sonra sakinleştiricilerle gece saat 2'den sabah 5,5'a kadar uyutulan Akpınar'a, doktorlar şizofreni, bipolar bozuk ve Parkinson tedavisinde kullanılan psikiyatrik ilaçlar yazdı. Bu süreçte aniden fenalaşan Akpınar'ın kalbi durdu ve kalp masajı ile hayata geri döndürüldü.

Bahreyn genç Elif’in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

İNSÜLİNLERİ VERİLMEMİŞ
Akpınar'ın kalbi, 'Diyabetik ketoasidoz' komplikasyonu ve şiddetli böbrek yetmezliğine bağlı durdu. Adli Tıp'ın hazırladığı raporda 3 aylık kan takibinde 3-8 olması gereken kan şekerinin 40'ı geçtiği, böbreğinin ciddi şekilde etkilendiği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu sırada hastanın teşhisi, takibi ve tedavisinde ihmalin ve hatanın bulunduğu ifade edildi.

Bahreyn genç Elif’in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

ELİF İLE EN SON 5 MART'TA GÖRÜŞMÜŞ
İki kızından biri olan Elif'i 20 Mart'ta İzmir Menderes'teki Görece Mezarlığı'na defneden anne Aysel Çankaya, kızı ile son olarak 5 Mart'ta görüntülü görüştüğünü, 6 Mart'ta kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyledi.

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