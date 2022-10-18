Bahreyn genç Elif’in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ AMA...

Avukatı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem aracılığıyla hukuk mücadelesi başlatan anne, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bahreyn Krallığı Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma raporuna göre; Hastaneye getirildikten sonra sakinleştiricilerle gece saat 2'den sabah 5,5'a kadar uyutulan Akpınar'a, doktorlar şizofreni, bipolar bozuk ve Parkinson tedavisinde kullanılan psikiyatrik ilaçlar yazdı. Bu süreçte aniden fenalaşan Akpınar'ın kalbi durdu ve kalp masajı ile hayata geri döndürüldü.