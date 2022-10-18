Bahreyn genç Elif'in sonu oldu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
19 yaşındaki İzmirli Elif Akpınar Bahreyn'den Türkiye'ye dönerken havalimanında fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak şeker hastası olan genç kıza insülin yerine sakinleştirici iğne yapıldı. Kalbi duran Akpınar kurtarılamadı. Acılı ailesi ise hukuk savaşı başlattı…
ELİF AKPINAR'IN ANNESİ YARDIM İSTEDİ
Otopsi raporunda hastanın teşhisi, takibi ve tedavisinde ihmal ve hatanın olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberine göre; Anne Aysel Çankaya, dil sorunu yaşayan kızının tercümanla görüştürülmediğini, insülin tedavisi yerine sakinleştirici verildiğini iddia etti.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ AMA...
Avukatı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem aracılığıyla hukuk mücadelesi başlatan anne, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bahreyn Krallığı Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma raporuna göre; Hastaneye getirildikten sonra sakinleştiricilerle gece saat 2'den sabah 5,5'a kadar uyutulan Akpınar'a, doktorlar şizofreni, bipolar bozuk ve Parkinson tedavisinde kullanılan psikiyatrik ilaçlar yazdı. Bu süreçte aniden fenalaşan Akpınar'ın kalbi durdu ve kalp masajı ile hayata geri döndürüldü.
İNSÜLİNLERİ VERİLMEMİŞ
Akpınar'ın kalbi, 'Diyabetik ketoasidoz' komplikasyonu ve şiddetli böbrek yetmezliğine bağlı durdu. Adli Tıp'ın hazırladığı raporda 3 aylık kan takibinde 3-8 olması gereken kan şekerinin 40'ı geçtiği, böbreğinin ciddi şekilde etkilendiği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu sırada hastanın teşhisi, takibi ve tedavisinde ihmalin ve hatanın bulunduğu ifade edildi.