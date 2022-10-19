Fuhuş için gittiği eskort kadından dayak yedi! Gerçek sonra ortaya çıktı arkasına bakmadan kaçtı

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 cami görevlisi, 8 seyyar satıcı, 3 çoban ve 5 çeşitli iş yeri çalışanı toplam 27 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen zanlılarla birlikte 490'u 100 lira olan 49 bin sahte ile 100 dolarlıklardan oluşan 9 bin 700 Dolar ele geçirilmişti.