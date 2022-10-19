Fuhuş için gittiği eskort kadından dayak yedi! Gerçek sonra ortaya çıktı arkasına bakmadan kaçtı
Ankara'da piyasaya sahte para süren şebekenin, para üstü alarak elde ettikleri paralarla eğlence mekanlarına gittikleri, şans oyunları oynadıkları ortaya çıktı. 5 kişilik şebekenin piyasaya sahte para sürmeye çalışırken, iki kez de fark edilip dayağa maruz kaldığı öğrenildi. Çete üyelerinin ilk dayağını pazarda esnaftan, ikinci dayağını ise dolar karşılığında anlaştıkları eskort kadına verdikleri sahte paranın anlaşılmasıyla yediği ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda 5 kalpazanın sahte paraları AVM'ler, seyyar satıcılar, mahalle esnafı ya da hayvan pazarları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde piyasaya sürdükleri belirlenmişti.
6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 cami görevlisi, 8 seyyar satıcı, 3 çoban ve 5 çeşitli iş yeri çalışanı toplam 27 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen zanlılarla birlikte 490'u 100 lira olan 49 bin sahte ile 100 dolarlıklardan oluşan 9 bin 700 Dolar ele geçirilmişti.
Mali polisin yaptığı çalışmalarda; piyasaya sahte para süren çetenin özellikle İstanbul ve Antalya'dan temin ettikleri sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarlarını Ankara'ya getirerek dağıttıkları belirlendi. Kalpazanların, kullandığı yöntemlerin detayları Sabah'ta yer aldı.
CAMİNİN YARDIM KUTULARINA GÖZ DİKTİ
Şehrin farklı noktalarında bulunan camilerde Cuma namazlarında kendilerini namaz kılmış gibi göstererek camilere girmeden çıkışta bulunan yardım toplama kutularına sahte 100 lira atarak para üstü 80-90 lira alan zanlıların bu şekilde sahte paraları piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.