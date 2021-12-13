Babasının vahşice katlettiği küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: “Kızım sürprizim var” diyerek evden almış
Babası tarafında öldürülen küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı. 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün minik bedeni Pendik Tepebaşı Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından Pendik Koca Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede taziyeleri kabul eden aile yakınlarının, gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Baba Habip Öztürk'ün 7 yaşındaki kızına, "Kızım sürprizim var" diyerek anneannesinin evinden aldığı bilgisine ulaşıldı.
13.12.2021 16:31
- Son Güncelleme: 13.12.2021 16:32
Baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızına, "Kızım sürprizim var" diyerek anneannesinin evinden aldığı bilgisine ulaşıldı. Babası tarafından öldürülen küçük Defne, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Pendik'te dün akşam psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını rehin alarak boğazından kesmiş ardından aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunmuştu.
Olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızına, "Kızım sürprizim var" diyerek kızını anneannesinin evinden aldığı bilgisine ulaşıldı.
KAYINVALİDESİNE VE EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORDU
İddiaya göre, psikolojik sorunları olan baba Habip Öztürk bir süre işsiz olduğu için çalışmıyordu.