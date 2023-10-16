Bardaktan boşalırcasına geliyor! Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış, toz aşımı, fırtına...

Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul dahil Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı uyarısı yapıldı. Öte yandan raporda, 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İstanbul'da sağanak yağış etkisini arttıracak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...