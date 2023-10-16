Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul dahil Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı uyarısı yapıldı. Öte yandan raporda, 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İstanbul'da sağanak yağış etkisini arttıracak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken 12 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi.
Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması beklenirken hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı ifade edildi. İstanbul dahil Marmara'da da sağanak uyarısı yapıldı.
SAAT VERİLDİ
13.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı. İşte son dakika haberinin detayları ve 16 Ekim il il hava durumu raporu...