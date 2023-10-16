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Bu yöntemle milyonlarca dolar kazandı! 15 saniyede bir Youtube'a video yüklüyor! Çil çil para yağıyor

Avustralya'da yaşayan gizemli bir Youtuber olan Van de Paar, son zamanlarda internet dünyasının en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Kendisini bir ABD'li bilişimci olarak tanıtan Van de Paar, sadece saniyeler içinde milyonlarca dolar kazanmayı başarıyor. Peki, Van de Paar'ın bu büyüleyici başarısının ardında yatan sır nedir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 10:39 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:39
Bu yöntemle milyonlarca dolar kazandı! 15 saniyede bir Youtube’a video yüklüyor! Çil çil para yağıyor 1

Van de Paar'ın YouTube kanalı, sadece birkaç ay içinde milyonlarca takipçi kazandı ve her videosu binlerce izleniyor. Ancak gizemli Youtuber, izleyicilerine herhangi bir yöntem veya strateji hakkında kesin bilgi vermek yerine, bu büyük başarısının ardındaki sırrı gizli tutuyor.

Bu yöntemle milyonlarca dolar kazandı! 15 saniyede bir Youtube’a video yüklüyor! Çil çil para yağıyor 2

YouTube, 2005 yılından bu yana internet dünyasının vazgeçilmezi olmuş ve 18 yıldır kesintisiz yayın yapmaktadır. Bugünlerde birçok insan, yemek yerken veya bir konuda bilgi edinmek istediğinde bu dijital platformu tercih etmektedir. YouTube, yaklaşık 800 milyondan fazla videoyu bünyesinde barındırarak her gün daha da büyümektedir. Kullanıcılar, algoritmik bir avantaj elde etmek için belirli aralıklarla video yüklemektedirler. Ancak aralarında öne çıkan bir isim vardır ki, onun yöntemi oldukça farklıdır.

Bu yöntemle milyonlarca dolar kazandı! 15 saniyede bir Youtube’a video yüklüyor! Çil çil para yağıyor 3

Roel Van de Paar: Teknoloji Dehası ve YouTuber
Roel Van de Paar, Avustralya'da yaşayan ve özel bir teknoloji şirketinde test mühendisi olarak şef pozisyonunda görev yaparken aynı zamanda başka bir şirkette direktör olarak çalışan bir dehadır. Bu yoğun tempoya rağmen, Van de Paar, YouTube'a 15 saniyede bir video yüklemek gibi inanılmaz bir başarıya imza atmaktadır. Peki, bu nasıl mümkün?

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