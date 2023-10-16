1 Van de Paar'ın YouTube kanalı, sadece birkaç ay içinde milyonlarca takipçi kazandı ve her videosu binlerce izleniyor. Ancak gizemli Youtuber, izleyicilerine herhangi bir yöntem veya strateji hakkında kesin bilgi vermek yerine, bu büyük başarısının ardındaki sırrı gizli tutuyor.

2 YouTube, 2005 yılından bu yana internet dünyasının vazgeçilmezi olmuş ve 18 yıldır kesintisiz yayın yapmaktadır. Bugünlerde birçok insan, yemek yerken veya bir konuda bilgi edinmek istediğinde bu dijital platformu tercih etmektedir. YouTube, yaklaşık 800 milyondan fazla videoyu bünyesinde barındırarak her gün daha da büyümektedir. Kullanıcılar, algoritmik bir avantaj elde etmek için belirli aralıklarla video yüklemektedirler. Ancak aralarında öne çıkan bir isim vardır ki, onun yöntemi oldukça farklıdır.