Bahçelievler, Esenyurt, Silivri, Zeytinburnu, Şişli, Bakırköy dahil 11 ilçeye kırmızı alarm! Acil hazırlık yapın

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Yarından itibaren karanlığa gömülecek o semtler için uyarı verildi. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ), İstanbul'da elektrik kesintileri için planlı bakım çalışmalarının yapılacağı tarih ve bölgeleri duyurdu. 17 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek bu kesintiler, belirli ilçe ve mahalleleri etkileyecek. İşte 17 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...