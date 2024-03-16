Dilan Polat ve Engin Polat’ı üzecek haber! Soruşturma tamamlandı! Saldırının ardından 'Daltonlar Çetesi' çıktı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çiftine yeni şok! Banu Parlak 'ın "Beni öldürtmek istiyorlar" diye şikâyetçi olduğu çift için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin detaylarında; silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi.

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AÇIKÇA TEHDİT ETTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.