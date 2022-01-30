Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı
Aydın'da kan donduran bir olay yaşandı. İsmail D. isimli şahıs 3 gün önce boşandığı eski eşi İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı. Kendisini korumaya çalışan İlke D. vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken el parmakla koptu. Saldırgan İsmail D. polis tarafından gözaltına alındı.
30.01.2022 21:41
- Son Güncelleme: 30.01.2022 21:41
BALTAYLA SALDIRDI
Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı.
KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN EL PARMAKLARI KOPTU
Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.'nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan İsmail D.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.