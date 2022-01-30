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Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı

Aydın'da kan donduran bir olay yaşandı. İsmail D. isimli şahıs 3 gün önce boşandığı eski eşi İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı. Kendisini korumaya çalışan İlke D. vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken el parmakla koptu. Saldırgan İsmail D. polis tarafından gözaltına alındı.

30.01.2022 21:41 - Son Güncelleme: 30.01.2022 21:41
Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı

Kan donduran olay! Aydın'ın incirliova ilçesinde ismail D.(35), 3 gün önce boşandığı eski eşi ilke D.'nin (29) kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı.

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Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı


Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförlüğü yapan 2 çocuk babası İsmail D., 9 yıl evli kaldığı İlke D. ile anlaşamayarak bir yıl önce boşanma aşamasına geldi.

Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı

Bir yıl süren dava sonucunda çift, 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi. Boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphe eden İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı.

Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı

BALTAYLA SALDIRDI

Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı.

Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı

KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN EL PARMAKLARI KOPTU

Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.'nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan İsmail D.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

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