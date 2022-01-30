Baltalı dehşet! Ayrıldığı eşinin el parmaklarını kopardı

Bir yıl süren dava sonucunda çift, 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi. Boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphe eden İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı.