1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu
Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaik bulundu. Kazı başkanlığını da yapan Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, muhteşem bir mozaik bulduklarını belirterek "Mozaiğin, muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Germanicia Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların 7'nci dönemi sona erdi. Kazılarda 1500 yıllık mimari yapı ve hamam kalıntıları ile 50 metrekare büyüklüğünde mozaik bulundu.
Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde bugüne kadar 35 ayrı alanda arkeolojik yapı kalıntıları tespit edildiğini ve bunlardan 7'sinin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirildiğini belirten Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, şöyle konuştu:
Üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz. 2015 yılında kazısını gerçekleştirdiğimiz 2 panodan oluşan mozaiğe rastlamıştık ve bu mozaik üzerinde av sahneleri bulunmaktaydı. 2021 yılı kazısında bulduğumuz pano aslında 2015 yılındaki mozaiğin devamı niteliğinde ve burada muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz.