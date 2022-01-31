1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu

Üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz. 2015 yılında kazısını gerçekleştirdiğimiz 2 panodan oluşan mozaiğe rastlamıştık ve bu mozaik üzerinde av sahneleri bulunmaktaydı. 2021 yılı kazısında bulduğumuz pano aslında 2015 yılındaki mozaiğin devamı niteliğinde ve burada muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz.