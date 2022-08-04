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'Bahçe sulama' kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

Yozgat'ta komşular arasında 'bahçe sulama' kavgası çıktı. Kavgada Seyit K. isimli şahıs av tüfeği ile ateş ettiği Ayşe Polat hayatını kaybederken, eşi İsmail Polat ağır yaralandı. İşte ayrıntılar...

04.08.2022 19:17 - Son Güncelleme: 04.08.2022 19:17
’Bahçe sulama’ kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

Yozgat'ta komşular arasında çıkan 'bahçe sulama' kavgasında kan aktı.

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’Bahçe sulama’ kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana geldi. Seyit K., Ayşe Polat ve İsmail Polat, köy çeşmesinde karşılaştı.

’Bahçe sulama’ kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

İddiaya göre, komşular arasında bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

’Bahçe sulama’ kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

AV TÜFEĞİYLE VURDU: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kavganın büyümesiyle Seyit K., evden aldığı av tüfeği ile önce Ayşe Polat'a ardından da eşi İsmail Polat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ayşe ve İsmail Polat çifti kanlar içerisinde yığılırken, Seyit K. ise olay yerinden kaçtı.

’Bahçe sulama’ kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Ayşe Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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