'Bahçe sulama' kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı
Yozgat'ta komşular arasında 'bahçe sulama' kavgası çıktı. Kavgada Seyit K. isimli şahıs av tüfeği ile ateş ettiği Ayşe Polat hayatını kaybederken, eşi İsmail Polat ağır yaralandı. İşte ayrıntılar...
04.08.2022 19:17 - Son Güncelleme: 04.08.2022 19:17
Olay, saat 14.00 sıralarında Merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana geldi. Seyit K., Ayşe Polat ve İsmail Polat, köy çeşmesinde karşılaştı.
AV TÜFEĞİYLE VURDU: 1 ÖLÜ 1 YARALI
Kavganın büyümesiyle Seyit K., evden aldığı av tüfeği ile önce Ayşe Polat'a ardından da eşi İsmail Polat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ayşe ve İsmail Polat çifti kanlar içerisinde yığılırken, Seyit K. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Ayşe Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.