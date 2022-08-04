’Bahçe sulama’ kavgası: Karı ve kocaya kurşun yağdırdı

AV TÜFEĞİYLE VURDU: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kavganın büyümesiyle Seyit K., evden aldığı av tüfeği ile önce Ayşe Polat'a ardından da eşi İsmail Polat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ayşe ve İsmail Polat çifti kanlar içerisinde yığılırken, Seyit K. ise olay yerinden kaçtı.

