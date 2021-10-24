"Dur" ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...
Kayseri'de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahısların durdurulduğu araçtan çıkanlar şoke etti. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
24.10.2021 01:32
- Son Güncelleme: 24.10.2021 01:35
Kayseri'de güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde el bombası ve tabanca ele geçirildi.
EL BOMBASI ÇIKTI
Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.