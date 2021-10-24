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"Dur" ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...

Kayseri'de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahısların durdurulduğu araçtan çıkanlar şoke etti. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

24.10.2021 01:32 - Son Güncelleme: 24.10.2021 01:35
Dur ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...

Kayseri'de güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde el bombası ve tabanca ele geçirildi.

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Dur ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...

Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi'nde devriye gezen gece bekçileri, park halindeki 34 CCN 817 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 3 kişiyi kontrol etmek istedi.

Dur ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPTILAR

Bekçilerin kendilerine yöneldiğini gören şüpheliler, otomobille kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Dur ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...

Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı.

Dur ihtarına uymadı! Aracından çıkan şoke etti! El bombası, silah ve uyuşturucu...

EL BOMBASI ÇIKTI

Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

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