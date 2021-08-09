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Van Gölü'nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar, 30-40 metre uzunluğunda yeni mikrobiyalitler tespit etti. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü'nde olduğunu söyledi.

DHA
09.08.2021 11:11 - Son Güncelleme: 09.08.2021 11:11
Van Gölü’nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor.

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Van Gölü’nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Bir süre önce 18 metre civarında ve 50 bin yaşında olduğu tahmin edilen dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde yeni bir rekora ve keşfe de imza atıldı. Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un araştırmaları sayesinde keşfedilen mikrobiyalitler, belgeselci Ali Ethem Keskin tarafından görüntülendi.

Van Gölü’nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Birol, 6 metre derinliğinde tespit edilen mikrobiyalitlerin boylarının yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyılarında görüntülenen mikrobiyalitlerle ilgili açıklama yapan Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü'nde olduğunu söyledi.

Van Gölü’nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Dr. Öğrnetim üyesi Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Marmara Denizi'nin 3'te 1'i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir.

Van Gölü’nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Göldeki ph seviyesi 9,8 civarlarında. Yani göl suyu alkalik karakterde. Göl tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkalik karakterdeki su çökermeyi oluşturuyor. Burada siyona bakteriler faaliyete geçiyor ve sonuçta dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor.

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