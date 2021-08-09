Van Gölü’nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi

Dr. Öğrnetim üyesi Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Marmara Denizi'nin 3'te 1'i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir.