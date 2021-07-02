Balıkesir Bigadiç'te 650 rakımlı mahallede yetişen kirazın kilosu bahçede 2 lira pazarda 15 lira
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 650 rakımlı Aşağı Çamlı'da kiraz hasadı başladı. 40 dereceye ulaşan sıcaklıklara rağmen kiraz toplayan üreticiler kirazın kilosunun dalında 2 lira pazarda ise 15 lira olduğunu söyledi.
Aşağı Çamlı kırsal mahallesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan kiraz üretimi Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle sekteye uğradı. Haziran yağışlarıyla ağaçta olgunlaşmayı bekleyen kirazlarda leke oluşturduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Habip Kuter, rekoltenin bu sene yarı yarıya düştüğünü söyledi.
Dededen kalma ağaçlarda ürettikleri kirazın kilosunun 2-2,5 liraya sattıklarını söyleyen Habip Kuter, kirazı alan pazarcıların kırsal mahalleye gelerek bir gün kiraz toplamasını istedi. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu kırsal mahallede kiraz üretiminin zorluklarına değinen Habip Kuter, yılın 12 ayı kiraz bahçelerinde geçtiğini ifade etti.
AŞAĞI ÇAMLI MUHTARI HABİP KUTER: "DEDEN KALMA KİRAZ AĞAÇLARINI AŞILADIK"
Aşağı Çamlı kırsal mahallesi Muhtarı Habip Kuter, "Mahallemizde genellikle kiraz ağırlıklı meyvecilik bulunmaktadır. Kiraz'ın getirisi yüksek ama bir o kadar da götürüsü var, bakımı çok zor bir ağaç. Aralık ayında başlıyoruz bahara kadar ağaçların bordo bulamaçlarını, dip gübrelerini, kış gübrelerini veriyoruz. Bahar ayında da ağaçların budamasını gerçekleştiriyoruz.
Bunun yanında yine bahar ayında attığımız gübreler var, onları da veriyoruz. Bahar aylarında kiraz ağaçları çiçek açmaya başladıktan sonra da artık ilaçlama süreci başlıyor. O yüzden kiraz ağacının bakımı çok zor. Ama meyvecilik bize dededen kalma olduğu için buna devam ediyoruz. Dedelerimizden kalan ağaçlar yerli ağaçlardı, onları aşıladık ve Napolyon kiraza çevirdik" diye konuştu.