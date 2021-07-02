Balıkesir Bigadiç'te 650 rakımlı mahallede yetişen kirazın kilosu bahçede 2 lira pazarda 15 lira

Bunun yanında yine bahar ayında attığımız gübreler var, onları da veriyoruz. Bahar aylarında kiraz ağaçları çiçek açmaya başladıktan sonra da artık ilaçlama süreci başlıyor. O yüzden kiraz ağacının bakımı çok zor. Ama meyvecilik bize dededen kalma olduğu için buna devam ediyoruz. Dedelerimizden kalan ağaçlar yerli ağaçlardı, onları aşıladık ve Napolyon kiraza çevirdik" diye konuştu.

