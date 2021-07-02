ŞOK'ta ücretsiz kargo imkanıyla birbirinden taze ürünler! ŞOK 2 Temmuz aktüel kataloğunda araç sahiplerini sevindirecek fırsatlar!
ŞOK 2 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi bugün marketlere gidecek olan yüz binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta Oto Teyp, Everest Araç Yol Kayıt & Park Kamerası, Asonic Araç Çakmak Şarjı, Animasyonlu Bagaj Altı Kayar Led, Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma, TCL Tab 10 4G Tablet, Hugel Akü 12 V 60 Ah, Good Year Eagle Sport 205/55R16 Oto Lastik, Metal Sibop Kapağı 4'lü, Cif Tüm Yüzeyler Jel, Ön Cam Metalize Güneşlik, Oto Minder 3 Parça, Fa Deodorant Çeşitleri, Fairy Losyon, Araç İçi Sensörlü Telefon Tutucu ürünleri var.
ŞOK'ta ücretsiz kargo imkanıyla birbirinden taze ürünler! ŞOK 2 Temmuz aktüel kataloğuyla bugünden itibaren raflarda yerini alacak ürünlerin listesi belli oldu. Araba aksesuarlarının dikkat çektiği kataloğda bu hafta ücretsiz kargo teslimatıyla Oto multimedya, TCL Tab 10S Wifi Tablet, Fa Deodorant Çeşitleri, Araç İçi Sensörlü Telefon Tutucu, Araç Yol Kayıt & Park Kamerası, Animasyonlu Bagaj Altı Kayar Led, Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma, TCL Tab 10 4G Tablet, Good Year Eagle Sport 205/55R16 Oto Lastik ürünler revaçta olacak.