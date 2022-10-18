Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan hakkında şok hapis talebi! Bayrampaşa Belediyesi inceledi...
Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın Bayrampaşa'daki evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan incelemede evin bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluştuğu ancak 2020 yılında kaçak çatı katı yapıldığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili yıldız futbolcunun annesi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar...
Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.
24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde buluna futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı.