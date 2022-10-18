Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan hakkında şok hapis talebi! Bayrampaşa Belediyesi inceledi...

Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.