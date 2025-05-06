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Mehmet Çetin'in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin'in kaybında neredeyse sona yaklaşıldı. Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırdığı öğrenilmişti. Mehmet'in yakın arkadaşı ölüm planının detaylarını anlattı. Ortaya çıkan ses kaydı ise gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı.

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takvim.com.tr
Mehmet Çetin öldürüldü mü?

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 17 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da sırra kadem bastı. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Bayram Akçay'ın genç adam hakkında köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" sözleri bu şüpheleri güçlendirdi.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Tarkan Gürakan'ın şu an cezaevinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı. Derya'nın olaydan sonra telefonunu değiştirdiği ve başka kişilerle ilişkisinin olduğunun ortaya çıkması ise programa bomba gibi düştü.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

BİR ODA DOLUSU PARASI VARDI
Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına bağlanarak, Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Bu iddiaları reddeden Akçay'a Demir, elinde ses kayıtları olduğunu söyledi. Bayram, ses kayıtlarını duyduktan sonra Mehmet'in kendisine telefon aldığını itiraf etti.

Mehmet Çetin öldürüldü mü?

Ses kaydında Bayram'ın "Mehmet'e 100 bin TL kredi çektirmişler. Aynı gün para yatıyor. 50 bin TL çekiyor. Mehmet'i kullanmışlar. Kredi çek, yatır, çek, yatır diye. Mehmet'in üstünde trilyonluk para vardı trilyonluk. Ama o para nereden geliyor, nasıl gidiyor? Ben onu çözemedim" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

"SENİ DE ORTADAN KALDIRIRIM"

Bayram'ı mekandan tanıdığını söyleyen bir tanık ise şüpheli adamın mekan çıkışı peşine takıldığını ifade etti.
Tanık, sevgilisinin Bayram'ı darp ettiğini anlatarak, "Sevgilime, benim ortadan kaldırdığım kişiler var. Seni de kaldırırım dedi" şeklinde konuştu.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

PARA ALACAĞINA İNANIYORDU

Yayına bağlanan Mehmet'in arkadaşı Mutlu'nun söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Mutlu Bey'in iddiasına göre; Mehmet Çetin, ölmüş gibi gösterilerek hayat sigortasından yüklü miktarda para alacağına inanıyordu.

Mehmet Çetin’in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı

ÖLÜM PLANINI ANLATTI

Mutlu Bey, Mehmet'i uyardığını ifade ederek ölüm planının detaylarını da açıkladı. Plana göre; Mehmet Çetin, evde banyo gazından zehirlenecekti sahte ambulans ile müdahalede bulunulacaktı. Sigorta şirketine ise genç adamın öldüğü söylenerek sigorta parası alınacaktı. Duydukları karşısında şoke olan Anlı, "Yalancıktan öleceğine inanmış. Aslında büyük bir kandırmacanın içine düşmüş Mehmet Çetin" dedi.