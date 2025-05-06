Mehmet Çetin'in kaybında yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı! Ölüm planını anlattı
10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin'in kaybında neredeyse sona yaklaşıldı. Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırdığı öğrenilmişti. Mehmet'in yakın arkadaşı ölüm planının detaylarını anlattı. Ortaya çıkan ses kaydı ise gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı.
takvim.com.tr
32 yaşındaki
Mehmet Çetin, 17 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da sırra kadem bastı. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Bayram Akçay'ın genç adam hakkında köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" sözleri bu şüpheleri güçlendirdi.
Olayı araştıran Anlı,
Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi. Tarkan Gürakan'ın şu an cezaevinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve
'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı. Derya'nın olaydan sonra telefonunu değiştirdiği ve başka kişilerle ilişkisinin olduğunun ortaya çıkması ise programa bomba gibi düştü.
BİR ODA DOLUSU PARASI VARDI Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına bağlanarak, Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Bu iddiaları reddeden Akçay'a Demir, elinde ses kayıtları olduğunu söyledi. Bayram, ses kayıtlarını duyduktan sonra Mehmet'in kendisine telefon aldığını itiraf etti.