Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın da 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı. Derya'nın olaydan sonra telefonunu değiştirdiği ve başka kişilerle ilişkisinin olduğunun ortaya çıkması ise programa bomba gibi düştü.