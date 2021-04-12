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Bağcılar’da koronavirüse karşı mücadelede farkındalık... Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Bağcılar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine salgının ciddiyetine dikkati çekmek amacıyla ilçede "koronavirüs" kostümlü bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, maskeleri olmayanlara kırmızı kart gösterilirken, kurallara uyanlara kırmızı gül verildi.

12.04.2021 18:00 - Son Güncelleme: 12.04.2021 18:01
Bağcılar’da koronavirüse karşı mücadelede farkındalık... Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da katıldığı etkinlikte, "koronavirüs" kostümü giyen kişiler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, kurallara uyanlara gül dağıttı, uymayanlara kırmızı kart gösterdi.

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Bağcılar’da koronavirüse karşı mücadelede farkındalık... Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Kırmızı, yeşil ve mor kostümlü ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kimisi kostümlerle fotoğraf çektirdi.

Bağcılar’da koronavirüse karşı mücadelede farkındalık... Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

"KİŞİSEL HATALAR KENDİLERİNİ BAĞLAR AMA BU TOPLUMU BAĞLAYAN BİR HATADIR"

Lokman Çağırıcı, İstanbul'da vaka sayılarında yükselmenin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dikkat çekme adına, bu süreçte biliyorsunuz İstanbul'umuz yükselmeye devam ediyor. Bunun bir an önce normal standartlara dönme en büyük arzumuz. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak böyle bir farkındalık ortaya koyduk. Kurallara uymayanlara kırmızı kartı, kurallara uyanlara da karanfil takdim edilecek. İyilere kırmızı karanfil, kurallara uymayanlara da kırmızı kart gösterilecek. Daha fazla dikkat çekme adına yaptık. Gerçekten bir an önce bundan kurtulmamız lazım. Kişisel hatalar kendilerini bağlar ama bu toplumu bağlayan bir hatadır. Bu açıdan kul hakkına da giriyorlar aynı zamanda"

Bağcılar’da koronavirüse karşı mücadelede farkındalık... Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Konuşmanın ardından kostümlü ekip, Çarşı Caddesi'nde vatandaşlara kırmızı gül dağıttı.

Bağcılar’da koronavirüse karşı mücadelede farkındalık... Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Uygulamadan memnun olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı çocukların kostümlerden korktuğu görüldü.