Bağcılar’da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

"3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI"

Olayın görgü tanıklarından Muhammed Topçu, "Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Birden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır" dedi.