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Bağcılar'da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde komşular arasında halı silkeleme yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. yaralanırken polis olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İşte haberin detayları...

24.11.2021 22:47 - Son Güncelleme: 24.11.2021 23:31
Bağcılar’da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında halı silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Bağcılar’da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

OLAY YERİNDEN HIZLA KAÇTI
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. bıçakla yaralanırken, şüpheli H.A., H.A. ve Y.A. olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar’da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

KAÇAN ŞAHIŞLAR HER YERDE ARANIYOR
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bağcılar’da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar’da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı

"3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI"
Olayın görgü tanıklarından Muhammed Topçu, "Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Birden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır" dedi.

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