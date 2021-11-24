Bağcılar'da halı silkeleme kavgasında kan döküldü! 3 kişi bıçakla yaralandı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde komşular arasında halı silkeleme yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. yaralanırken polis olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İşte haberin detayları...
24.11.2021 22:47
- Son Güncelleme: 24.11.2021 23:31
Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında halı silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
"3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI"
Olayın görgü tanıklarından Muhammed Topçu, "Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Birden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır" dedi.