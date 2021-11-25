Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...
Adana'nın Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu Abdullah D., yatağında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Hüseyin isimli ev arkadaşı tarafından başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İşte olayın tüm detayları...
25.11.2021 03:47
- Son Güncelleme: 25.11.2021 03:53
Kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, iddiaya göre soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti.