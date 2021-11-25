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Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...

Adana'nın Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu Abdullah D., yatağında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Hüseyin isimli ev arkadaşı tarafından başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İşte olayın tüm detayları...

25.11.2021 03:47 - Son Güncelleme: 25.11.2021 03:53
Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

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Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...

Kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, iddiaya göre soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti.

Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...

Diğer ev arkadaşlarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti.

Yatağına geçerek uyuyan Debo, gece ev arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı.

Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...

Başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca bıçaklanan Debo, ağır yaralandı.

Debo, yatağında kanlar içinde kalırken, şüpheli ev arkadaşı ise kaçtı. Diğer 2 ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yer: Adana Seyhan... Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı! Polis her yerde o caniyi arıyor...

Ağır yaralı Debo, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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