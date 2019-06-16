BİM'den salı günü sürprizi! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler? Güncel liste...
18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Süpriz ürünlerin yer aldığı katalogda piknik severlerin dikkatini çekecek ürünler bulunuyor. Izgara köfte, satır köfte, mangalda kullanılacak malzemeler gibi birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 18 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.06.2019 13:36
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER