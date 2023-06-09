82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olabilecek o ilçeler... 82. il olmaya aday ilçeler ortaya çıktı! Liste az evvel açıklandı!
82. il olmaya aday ilçeler ortaya çıktı! Liste az evvel açıklandı! Türkiye'de bir ilçenin il olabilmesi için belirli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler genellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenir. İl olabilme potansiyeline sahip ilçeler, genellikle büyük nüfusa sahip, ekonomik olarak gelişmiş ve merkeze uzaklık açısından avantajlı olan ilçelerdir. İl olabilecek ilçeler konusunda net bir liste bulunmamaktadır çünkü bu kararlar devletin yetkisindedir ve zaman içinde değişebilir. Ancak bazı ilçeler, yukarıda bahsedilen kriterlere uygun olmaları sebebiyle il olabilme potansiyeline sahip olarak değerlendirilmektedir.
09.06.2023 09:14 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:14
Türkiye'nin 82. ili olmaya aday ilçeleri belli oldu. Bir ilin ilçe olabilmesi için nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik koşullar gibi kriterler önem arz ediyor. Ülkemizde toplam 922 ilçe bulunuyor. Özellikle son yıllara bakıldığında bazı ilçelerin nüfus sayısının ilin nüfus sayısından neredeyse fazla olduğu görülüyor. Bu noktada vatandaşlar zaman zaman o ilçelerin il olup olmayacağı konusunda araştırmalara yöneliyor. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? Liste az evvel açıklandı. İşte il olmaya aday ilçeler tam liste.