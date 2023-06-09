82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olabilecek o ilçeler... 82. il olmaya aday ilçeler ortaya çıktı! Liste az evvel açıklandı!

Türkiye'nin 82. ili olmaya aday ilçeleri belli oldu. Bir ilin ilçe olabilmesi için nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik koşullar gibi kriterler önem arz ediyor. Ülkemizde toplam 922 ilçe bulunuyor. Özellikle son yıllara bakıldığında bazı ilçelerin nüfus sayısının ilin nüfus sayısından neredeyse fazla olduğu görülüyor. Bu noktada vatandaşlar zaman zaman o ilçelerin il olup olmayacağı konusunda araştırmalara yöneliyor. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? Liste az evvel açıklandı. İşte il olmaya aday ilçeler tam liste.