Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri felaket ki ne felaket! Kötü günler geride kaldı şimdi sırada daha kötü günler var 2023'te...
Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında pek iç açıcı detaylar yoktu bilindiği üzere. Geçtiğimiz günlerde de 2023 kehanetleri ortaya çıkan kahin Baba Vanga, insanlık için pek iç açıcı bir tablo çizmiyor. Öte yandan Kahin Vanga'nın 2022 yılına dair bir kehaneti daha gerçekleşti ve 48 bin yıldır uyuyan virüs uyandı. İşte Baba Vanga'nın 2023 için karanlık ve ürkütücü kehanetleri ...
Tahminleri ile dünyaya damga vuran Baba Vanga, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, bu kez 2022 kehanetiyle gündemde.
11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin, Baba Vanga yeniden dünya gündeminde...
2023 YILI İÇİN 5 TAHMİN
Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin bugün dünya basınında da sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Bundan 25 yıl önce, 1996 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmadı ancak insanlar 5079'a kadar her yıl için tahminler bırakan Bulgar kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.