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Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: "Yok artık"

Gıda zehirlenmesi şikayetiyle gitti midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi o görüntü 'yok artık' dedirtti. Kimisi kendini Hz.İsa sanıyor, kimisi yıllardır kolunu aşağıya indiremiyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte onlardan biri daha. 35 yaşındaki bir adam hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gitti ve ilk müdahalelerde doktorlar büyük bir sürprizle karşılaştılar.

20.12.2022 13:59 - Son Güncelleme: 20.12.2022 14:01
Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: Yok artık

Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Adamın midesinden ağırlığı neredeyse 7 kilogram olan metal parçalar çıkartıldı. Ameliyatı yapan baş cerrah Dr. Priyank Sharma, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

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Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: Yok artık

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu olayda, doktorlar adamın midesinden toplamda 263 madeni para, 100 çivi ve onlarca tıraş bıçağı çıkardı.

Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: Yok artık

Taksi şöförü olan Maksud Khan, müşterilerin kendisine verdiği paraları yuttuğunu, mekanik parçalar yediğini itiraf etti. Henüz teyit edilmemiş olmasına rağmen Maksud Khan, Pica adı verilen sendromdan muzdarip olabilir.

Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: Yok artık

Her şeyi yiyen bir kuş türü olan Magpie'den ismini alan Pica sendromuna sahip kişiler, metal parçaları, cam parçaları, toprak gibi maddeleri yiyor. Maksud Khan, metal yeme konusunda hastaneye yatan ilk kişi değil.

Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: Yok artık

Mösyö Mange tout lakablı bir kişinin ömrü boyunca 18 bisiklet, 15 süper market arabası, 7 televizyon ve Cessna'nın küçük bir uçağı olmak üzere toplamda 9 ton metal tükettiği belirtiliyor.

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