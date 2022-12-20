Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: "Yok artık"
Gıda zehirlenmesi şikayetiyle gitti midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi o görüntü 'yok artık' dedirtti. Kimisi kendini Hz.İsa sanıyor, kimisi yıllardır kolunu aşağıya indiremiyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte onlardan biri daha. 35 yaşındaki bir adam hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gitti ve ilk müdahalelerde doktorlar büyük bir sürprizle karşılaştılar.
20.12.2022 13:59 - Son Güncelleme: 20.12.2022 14:01
Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Adamın midesinden ağırlığı neredeyse 7 kilogram olan metal parçalar çıkartıldı. Ameliyatı yapan baş cerrah Dr. Priyank Sharma, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.