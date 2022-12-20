Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Koca uçağı yedi: "Yok artık"

Gıda zehirlenmesi sandı midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı! Adamın midesinden ağırlığı neredeyse 7 kilogram olan metal parçalar çıkartıldı. Ameliyatı yapan baş cerrah Dr. Priyank Sharma, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.