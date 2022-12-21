21 Aralık 2022 Kış gün dönümünden etkilenen burçlar hangileri? 🌘21 Aralık en uzun geceden Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?
21 Aralık ekinoksu ya da diğer adıyla kış gündönümü yılda 2 defa gerçekleşmektedir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ve kısalmaya başlar. Gecelerin uzun gündüzlerin kısa olduğu kış döneminde ise en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanacak. Peki 🌘21 Aralık en uzun geceden Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? 21 Aralık 2022 Kış gün dönümünden etkilenen burçlar hangileri?
21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece yaşanacak. Kış gündönümü olarak da bilinen bu önemli günde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor ve Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlıyor. Peki 21 Aralık en uzun geceden Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? 21 Aralık 2022 Kış gündönümünden etkilenen burçlar hangileri?
21 Aralık ekinoksunun burçlara etkisi merak konusu oldu. Astroloji takipçileri 21 Aralık burç yorumlarını araştırıyor. İşte 21 Aralık kış gündönümü burçlara etkisi...
KIŞ DÖNÜMÜNÜN BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?
Saat 2:55'te Venüs-Uranüs üçgeni kesinleşiyor ve etkisi 1 haftaya yayılıyor. Çeşitli sürprizli durumlar oluşabilir. İkili ilişkilerde özgürleşme ihtiyacında olabiliriz yalnız bu ihtiyaç geçici ve aldatıcıdır.
Orijinal ve egzantrik fikirler aklımıza gelebilir. Sosyalleşme fırsatları bulabilir ve yeni arkadaşlar edinebiliriz. Saat 19:28'de Güneş Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve Kış Gündönümünü başlatıyor, bu transit ile detaylı yorumumu giriş kısmında yazmıştım.