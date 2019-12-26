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1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şok oldu

1500 TL'ye hayalindeki evi yapan kadın görenleri hayrete düşürdü. Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

26.12.2019 19:56 - Son Güncelleme:
1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şok oldu

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve 3.5 yaşındaki kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şok oldu

Her şey bu proje ile başladı ve hayalindeki evi kağıda döktükten sonra da sıra gerçekleştirmeye geldi.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şok oldu

Çuvalların içine rahatça toprak doldurabilmek için, kullanacakları çuvalın ölçülerine göre bir 'çuval tutucusu' hazırladılar.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şok oldu

Her çuval sırasının üzerine serecekleri dikenli tel için bir 'tel makarası' oluşturdular.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şok oldu

Serilen her sırayı dövmek için, Çuva emekçilerinden Bora, hurda demirleri kaynakla birleştirerek bir 'tokmak' yaptı.

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