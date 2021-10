AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?

Allah Teâlâ'nın, Esmâü'l-Hüsnâ olarak tanınan 99 ismi ve bu isimler dışında kalan pek çok ismi ile sıfatı vardır. Bunların hepsinin arasında "Lafzâtullâh" olarak isimlendirilmiş olan "Allah" şeklindeki isimlendirmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âyetü'l-Kürsî, bu isimle başlaması ve bu ismin en esas özelliklerini beyan etmesi yönünden da büyük bir değer kazanmıştır. En büyük isim bulunduğu belirti edilen "İsm-i Âzâm"ın ne bulunduğu konusu ile alakalı değişik rivayet ve görüşler varsa da bunun net olarak bilinmediğini ve bazı hikmetler sebebiyle gizlenmiş bulunduğu gerçeği hatırlatılmalıdır. Bu büyük âyet-i kerîmede Allah Te'âlâ'nın ismi (zamirlerle) saklı (bir şekilde) ve açık olmak üzere on yedi kez geçer. Allah Teâlâ'nın çoğu mevzuya birbiri ardına ilgi çekmesi, muhatapların gönlünün yine yine uyanması, her bir hususta yine açılması amacıyladir. Âyetü'l-Kürsî'yi okumayı âdet edinmiş olanlar da bu duygu yoğunluğunu her okuduklarında deney ederler.