AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?
AYETEL KURSİ OKUNUŞU ve Ayetel Kürsi duası, Peygamberimiz doğrultusundan " Ayetlerin Efendisi " olarak tanımlanmıştır. Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'deki yeri son derece farklıdır. Ayetel Kürsi Duası " Allah'ın tek bulunduğu ", Allah'tan başka ilahın bulunmadığı ve her şeyin onun bulunduğunu ifade etmektedir. Ayetel Kürsi duası, her namazın arkasından sonra okunmaktadır. Bu içeriğimizde Ayetel Kürsi'nin indirilmesi, arapça ve Türkçe oknuşu, meali, fazileti, kaç defa okunması gerektiği konularında sizlere çeşitli bulgular veriyoruz.
07.10.2021 14:30
- Son Güncelleme: 07.10.2021 14:46
AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?
Müslüman alemi amacıyla son derece mühim bir yere sahip olan Ayetel Kürsi duasının okunuşu alttaki gibidir. Sizde, sabah ve akşam vakitlerinde Ayetel Kürsi Arapça durumunda okuyup dua edebilirsiniz. Hem de bu içeriğimizde Ayetel Kürsi'nin Türkçe manası ve okunuşuna da yer verdik. Ayetel Kürsi duası, Müslüman alemindeki alimler doğrultusundan sıkça okunması gereken bir dua olarak belirtilmektedir. Ayetel Kürsi'de edilen duaların kabul olması amacıyla belli sayıda okunması gerekmektedir. Ancak, yalnızca çok çok sayıda okunarak değil, aynı vakitte içtenlikle, isteyerek ve devamlı şekilde okunması gerekmektedir. Kısaca, tüm dualarda bulunduğu gibi Ayetel Kursi duasında da devamlılık ve heves çok önemlidir.
AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."
AYETEL KÜRSİ NASIL İNDİRİLDİ?
Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimize 23 senede parça parça indirildi. Her inen ayette Peygamber Efendimiz doğrultusundan vahiy kâtiplerine yazdırıldı. Tefsir kitaplarında kaydedildiğine göre bu ayet-i kerime indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit'i çağırarak bu ayet-i kerimeyi yazdırmıştır.
Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye'den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde bazı inanılmaz hâller yaşanmış, dünyada tespit edilen putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir.
AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?
ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI
On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.
Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.
Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.
AYETEL KURSİ OKUNUŞU - AYETEL KURSİ Suresinin Anlamı - Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Anlamı Faziletleri Nelerdir?