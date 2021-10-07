Şeyda Yılmaz’ın ölümü hakkında flaş gelişme! Acılı anneden davaya damga vuran sözler!
İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybeden 48 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmezken duruşmada, acılı annenin söyledikleri yürekleri dağladı.
Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (48), geçen yıl 18 Eylül günü aynı belediyede çalışan E.Ö. ile gittiği mekanda bir süre sonra masalarına gelen Muhammet Demir (25) ve Emre Ateş (35) ile tanıştı. Yılmaz, Demir ve Ateş, saat 02.30 gibi mekandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı ofise gitti. Üçlü saat 03.00 gibi 8. katta bulunan 209 numaralı ofise birlikte giriş yaptı. Demir'in ifadesine göre, Ateş ve Yılmaz bir süre sonra yan odaya geçti. Ancak, saat 04.14'te Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulundu. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Muhammet Demir ve Emre Ateş hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TUTUKSUZ SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine müştekiler ve taraf avukatları katılırken tutuksuz sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş de mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da katıldı.
'1 YILDIR OLAYIN TRAVMASINI YAŞIYORUM'
Duruşmadaki savunmasında sanık Emre Ateş, 1 senedir bu olayın travmasını yaşadığını belirterek 'Benim de kızlarım var acılarını anlıyorum ama asla suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü masalarına bizi onlar davet etti. Ahmet'le masaya oturduk. Diğer sanık Muhammet sonradan olaya dahil oldu. Biz ona dair program bile yapmamıştık' dedi.
'50 METRE İLERİDE KARAKOL VARDI'
Savunmasına devam eden sanık Ateş, ardından birlikte bir yere gittiklerini, maktulle birlikte olduklarını ve kendisinin kalmak istediğini söyleyerek 'Rahmetlinin ailesi var anlatmak istemiyorum ama sesini duyurabilecek bir konumdaydı, kötü bir şey yapmış olsak 50 metre yakında karakol var. Ben içeçecek almaya ve eşime gözükmeye gittim. Döndüğümde şoktaydım ve ambulansı polisi aradınız mı diye sordum' sözlerini sarfetti.
45 DAKİKA KADAR ODADA KALDIKLARINI İDDİA ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, diğer sanık Muhmmet Demir ise savunmasında olay günü sanık Emre'nin kendisini aradığını, ocakbaşına çağırdığını, gittiğinde ortamdakilerin alkol aldığını sonrasında kendisine 'beni ofise bırakabilir misin dediklerini, maktulle Emre'nin yeni tanıştığını bilmediğini, gittiklerinde maktulle Emre'nin 45 dakika kadar aynı odada kaldıktan sonda Emre'nin odadan çıktığını ve kendisine 'gelemezsem taksiye binip gitmesini söylersin' dediğini beyan etti.