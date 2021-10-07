Şeyda Yılmaz’ın ölümü hakkında flaş gelişme! Acılı anneden davaya damga vuran sözler!

'50 METRE İLERİDE KARAKOL VARDI'

Savunmasına devam eden sanık Ateş, ardından birlikte bir yere gittiklerini, maktulle birlikte olduklarını ve kendisinin kalmak istediğini söyleyerek 'Rahmetlinin ailesi var anlatmak istemiyorum ama sesini duyurabilecek bir konumdaydı, kötü bir şey yapmış olsak 50 metre yakında karakol var. Ben içeçecek almaya ve eşime gözükmeye gittim. Döndüğümde şoktaydım ve ambulansı polisi aradınız mı diye sordum' sözlerini sarfetti.