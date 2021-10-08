130.000 TL'lik teklifi geri çeviremedi! Ölmeden önce söylemişti! Aracı alan kişi şaşkına çevirdi: Brandayı açınca şoke oldu
Antalya'da, fabrikadan çıktığı durumuyla satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp aldığı günden bu yana hiç kullanmayan, amacıyla ayakkabılarını çıkarıp giren, muayeneye bile çekici ile gönderen Abdullah Şimşek, aracı için gelen 130 bin liralık öneriyi geri çeviremedi. Aracın satılmaması amacıyla vasiyet veren Şimşek, "Alamaz diye o fiyatı söyledim. 'Tamam' deyince de sözümden dönemedim" dedi. Aracı alan vatandaş ise ''Brandayı açınca âşık oldum'' şeklinde konuştu.
Türkiye'de eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. 1978-2002 yıӀӀarı arasında Türkiye'de üretiӀen Tofaş Doğan marka otomobil yeni bir haberle gündeme geldi. Konyaaltı ilçesi Aşağı karaman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 sene evvelce parça ve boyası değişikliğe uğramayan iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, öteki bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza ya da çizik meydana gelir düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.
ÇOCUKLARINA 'SATILMASIN' DİYE VASİYET ETMİŞTİ
Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, "Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım" sözlerini sarf etmişti.
3 AY BOYUNCA ''SATMAM - ALIRIM'' ÇEKİŞMESİ
Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek'i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek'e bordo olan aracı almak istediğini söyledi.
''BRANDAYI AÇINCA AŞIK OLDUM''
Aracını işyerinin garajında muhafaza eden Murat Tokmak, Şimşek ile aralarında geçen o diyalogları, "Brandayı dayı açınca resmen aşık oldum arabalara.