Manisa Saruhanlı'da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!
Manisa Saruhanlı'da kan donduran bir olay yaşandı. Daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen şahıs, üçüncü eşini öldürerek gömmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken, şahsın cinayetleri 19 arayla işlediği ortaya çıktı.
01.01.2023 18:01 - Son Güncelleme: 01.01.2023 18:02
Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu.