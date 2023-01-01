Manisa Saruhanlı’da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.