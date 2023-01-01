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Manisa Saruhanlı'da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Manisa Saruhanlı'da kan donduran bir olay yaşandı. Daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen şahıs, üçüncü eşini öldürerek gömmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken, şahsın cinayetleri 19 arayla işlediği ortaya çıktı.

01.01.2023 18:01 - Son Güncelleme: 01.01.2023 18:02
Manisa Saruhanlı’da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati A. (57) gözaltına alındı.

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Manisa Saruhanlı’da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Manisa Saruhanlı’da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu.

Manisa Saruhanlı’da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Manisa Saruhanlı’da bir canavar! 3 eşini de öldüren cani koca hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Her 19 yılda bir cinayet!

Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi.

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