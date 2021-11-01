Aydın Germencik diken üstünde! Çatlaklar için komisyon kuruldu
Aydın Germencik ilçesinde 12 gün önce oluşmaya başlayan ve her geçen gün sayıları çoğalan çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, bölgede incelemelerde bulundu. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru da "ASKİ'nin ve DSİ'nin verilerine ihtiyacımız var. Ancak çatlakların olası kuraklıktan suların çekilmesiyle olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.
Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde, 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası derinlikleri 2 metreyi bulan 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu.
Cumartesi günü de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi. Bölge halkını tedirgin eden çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) ve Aydın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir komisyon kuruldu.
DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan arazilerde meydana gelen çatlaklar dronla görüntülendi. Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "20 Ekim'den sonra ilçenin birçok yerinde farklı boyut ve uzunluklarda çatlaklar oluştu.