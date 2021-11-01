Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar" dedi.

