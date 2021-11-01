Vav TV İzle
Haberler Yaşam Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin'in ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar" dedi.

01.11.2021 16:59 - Son Güncelleme: 01.11.2021 16:59
Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Denizli Kadın Platformu üyeleri, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar" dedi.

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Denizli Kadın Platformu, 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin için Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi.

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

Açıklamaya, Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı.

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in teyzesinin o sözleri yürek burktu: Suç makinesi olduğunu bilseydi…

'ŞEBNEM VAHŞİCE KATLEDİLDİ, CİĞERİMİZ YANDI'
Platformun Dönem Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı.

SON DAKİKA