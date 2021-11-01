Yöneticiliği bıraktı bu işe başladı şimdi paraya para demiyor! ABD, Hollanda ve Güney Kore’den bile isteyen var!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Nermin Gelbal Gökduman işini bırakarak zeytincilik yapmaya başladı. Kısa sürede talep yağdığını söyleyen Gökduman, telefonlarının susmadığını ABD, Hollanda ve Güney Kore'nin bile ihraç etmek istediğini ifade etti.
Yöneticiliği bırakarak Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytincilik yapmaya başlayan Nermin Gelbal Gökduman, işçilerle beraber hasat ettiği zeytinlerini yurt içi pazarı yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Gökduman, 2012 yılında 2 çocuğuna daha çok vakit ayırmak ve daha iyi bir gelecek sağlamak için hayatında yenilikler yapmaya karar verdi.
Ürettiği zeytinyağlarını yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara gönderen Gökduman, bu yıl Japan Olive Oil Prize (JOOP) 2021 Arbequina, International Oil Contest 2021 (EVO IOOC ITALY 2021) ve Anadolu Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda (ANATOLIA IOOC 2021) altın madalya, Oliuinus Arjantin 2021 Grand Prestigio Oro 2021, London Olive Oil Competition (IOOC) 2021 ve Olive Oil Competition (Olive Japan 2021) yarışmalarında ise gümüş madalya kazandı.
Üretim kapasitesini artıran Gökduman, 2 yıl önce 15 milyon liralık yatırımla Havran ilçesinde soğuk sıkım zeytinyağı üretim fabrikası, restoran ve şarküteri ürünlerinin de yer aldığı 8 dönümlük tesis açtı. İlçedeki 150 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci, ürünlerini yurt içi pazarının yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.