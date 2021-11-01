Yöneticiliği bıraktı bu işe başladı şimdi paraya para demiyor! ABD, Hollanda ve Güney Kore’den bile isteyen var!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Gökduman, 2012 yılında 2 çocuğuna daha çok vakit ayırmak ve daha iyi bir gelecek sağlamak için hayatında yenilikler yapmaya karar verdi.