Aybeniz Top ile Hasan Fırtına canlı yayında yüzleşti! Alıkonduğunu iddia etmişti! Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı

1 Müge Anlı'da yine ilginç bir olay yaşandı. Hasan Fırtına İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için Müge Anlı stüdyosunda soluğu aldı.

2 Hasan, sevgilisi Aybeniz'in yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Aybeniz Top oğlu ile birlikte alıkonduğu iddiası!