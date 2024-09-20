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Aybeniz Top ile Hasan Fırtına canlı yayında yüzleşti! Alıkonduğunu iddia etmişti! Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için erkek arkadaşı Hasan Fırtına, Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı. Hasan, Aybeniz'in ayağının kırık olduğunu ve yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, ses kayıtları attığı ortaya çıktı. İkili canlı yayında yüzleşti. Aybeniz'den beklediği yanıtı alamayan Hasan Fırtına sinirlerine hakim olamadı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 14:01 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 14:01
Aybeniz Top ile Hasan Fırtına canlı yayında yüzleşti! Alıkonduğunu iddia etmişti! Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıktı 1

Müge Anlı'da yine ilginç bir olay yaşandı. Hasan Fırtına İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için Müge Anlı stüdyosunda soluğu aldı.

Aybeniz Top ile Hasan Fırtına canlı yayında yüzleşti! Alıkonduğunu iddia etmişti! Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıktı 2

Hasan, sevgilisi Aybeniz'in yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı.

Aybeniz Top oğlu ile birlikte alıkonduğu iddiası!

Aybeniz Top ile Hasan Fırtına canlı yayında yüzleşti! Alıkonduğunu iddia etmişti! Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıktı 3

Aybeniz ve Hasan'ın 1 yıldır nikahsız bir birliktelik yaşadığı öğrenildi. İkilinin arkadaşlıklarının ise 8 yıl önceye dayandığı belirlendi.

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