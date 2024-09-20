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Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun şüpheli kaybıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'nu suçluyordu. İddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Musaoğlu ile ilgili şoke edici gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı, Aydın Musaoğlu'nun çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandığını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 10:35 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 11:06
Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi 1

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 yıl önce oradan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi 2

Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etmişti.

Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi 3

Müge Anlı'nın programına katılan kızlarının ve yaşlı kadının kardeşi Halime Hanım'ın iddiasına göre, Aydın Musaoğlu, kayıptan sonra bahçeye mezar şeklinde bir çukur açıp öldürdüğü annesini oraya gömmüştü. Bu durum fark edilince ise cenazeyi başka bir yere taşımıştı.

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