Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 yıl önce oradan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı'nın programına katılan kızlarının ve yaşlı kadının kardeşi Halime Hanım'ın iddiasına göre, Aydın Musaoğlu, kayıptan sonra bahçeye mezar şeklinde bir çukur açıp öldürdüğü annesini oraya gömmüştü. Bu durum fark edilince ise cenazeyi başka bir yere taşımıştı.