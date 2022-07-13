Antalya’da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Komşuları çevredekilere küfür eden kadın için polise ihbarda bulundu. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, Sevilay T., balkondan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti.