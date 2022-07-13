Antalya'da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi
Antalya'da, Sevilay T. (45), yaşadığı evin balkonundan aşağıya tabak, seramik ve taş attı. Küfür eden kadın yakalaşık 2,5 saat sonra eve çilingir yardımıyla giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Sokakta olayı izleyenlerin bazıları bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, canlı yayın yaptı.
13.07.2022 16:02 - Son Güncelleme: 13.07.2022 16:21
'GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ KALMADI'
Polis eşliğinde ambulansa alınan Sevilay T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.