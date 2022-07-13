Vav TV İzle
Haberler Yaşam Antalya'da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Antalya'da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Antalya'da, Sevilay T. (45), yaşadığı evin balkonundan aşağıya tabak, seramik ve taş attı. Küfür eden kadın yakalaşık 2,5 saat sonra eve çilingir yardımıyla giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Sokakta olayı izleyenlerin bazıları bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, canlı yayın yaptı.

DHA
13.07.2022 16:02 - Son Güncelleme: 13.07.2022 16:21
Antalya’da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu önü sürülen Sevilay T., dışarıdan toplayıp eve getirdiği taş, seramik ve tabakları balkondan atmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya’da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Komşuları çevredekilere küfür eden kadın için polise ihbarda bulundu. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, Sevilay T., balkondan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti.

Antalya’da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Meraklılar ise bir taraftan olayı izlerken diğer taraftan cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi, canlı yayın yaptı. Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Sevilay T.'yi, evine çilingir yardımıyla kapıdan girip etkisiz hale getirdi.

Antalya’da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

'GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ KALMADI'
Polis eşliğinde ambulansa alınan Sevilay T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Antalya’da evdeki eşyaları balkondan atan kadına çilingir yardımıyla müdahale edildi

Mahalleye 6 ay önce taşınan Sevilay T.'den semt sakinlerinin rahatsız olduğunu belirten Zeki Çiftsüren, "O geldikten sonra gecemiz gündüzümüz kalmadı.

SON DAKİKA