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Sakın yapmayı ihmal etmeyin! Bunu yapmayanların İstanbulkart'ı bloke oluyor!

İstanbul'un toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için öncelikle bir adet İstanbulkartınız olması gerekiyor. İstabulkart'ınızın bloke olmaması ve kullanılır bir halde olması için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
13.07.2022 10:30 - Son Güncelleme: 13.07.2022 10:30
Sakın yapmayı ihmal etmeyin! Bunu yapmayanların İstanbulkart’ı bloke oluyor!

Toplu taşıma araçlarını kullanmak için kullanılan İstanbulkart bazı durumlarda bloke olabiliyor. Peki, İstanbulkart bloke kaldırma nasıl yapılır? İstanbulkart aktivasyonu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Sakın yapmayı ihmal etmeyin! Bunu yapmayanların İstanbulkart’ı bloke oluyor!

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME


İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, online bir şekilde kolayca yapılabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkine tıklayarak, kişiselleştirme ekranına gitmeniz gerekiyor. Bu siteye gittiğinizde, karşınıza bir form gelecek. Bu formu doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Formda doldurmanız gereken alanlar ise şu şekildedir:

Sakın yapmayı ihmal etmeyin! Bunu yapmayanların İstanbulkart’ı bloke oluyor!

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası
Ad
Soyad
Doğum Tarihi
Mail Adresi
İstanbulKart Numarası
Telefon Numarası
Doğrulama kodu

Sakın yapmayı ihmal etmeyin! Bunu yapmayanların İstanbulkart’ı bloke oluyor!

Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesinin ardından ise "Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni'nde belirtilen kapsamda işlenecektir, devam etmeden önce okumanızı önemle rica ederiz.", "Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum" ve "Açık Rıza Metnini kabul ediyorum" onaylarını vermeniz gerekmektedir. Bu onayları vermeniz ardından, girmiş olduğunuz cep telefonu numarasına bir onay kodu gelecektir. Bu onay kodunu da sisteme girerek, İstanbulkartınızı kişselleştirmiş olacaksınız.

Sakın yapmayı ihmal etmeyin! Bunu yapmayanların İstanbulkart’ı bloke oluyor!

İSTANBULKART TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2022

İstanbulkart
Tam: 7,67 lira
Öğrenci: 3.74 lira
Sosyal: 5,49 lira


Mavikart
Tam: 602 lira
Öğrenci: 109 lira
Sosyal: 374 lira

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