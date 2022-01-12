Uyarı üstüne uyarı! İstanbul'a kar giriş yaptı! İşte son dakika Meteoroloji hava durumu

Bazı illerimiz için tahmin edilen hava durumu:

ANKARA: Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4

İSTANBUL: 12.01.2022 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13.01.2022 Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7

İZMİR: 12.01.2022 Çarşamba sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 8/10, Perşembe 3/7,Cuma 1/9, Cumartesi 4/11, Pazar 4/10

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.