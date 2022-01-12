Uyarı üstüne uyarı! İstanbul'a kar giriş yaptı! İşte son dakika Meteoroloji hava durumu
İstanbul ve Ankara peş peşe kar uyarıları geldi. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığının kuvvetli poyrazla düşmesi, perşembe günüyse yer yer kar yağışı bekleniyor. Ankara Valiliği de şiddetli sağanak ve kar uyarısı yaptı. Öte yandan İstanbul'da gece boyu yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu. İstanbul'un yüksek kesimlerine kar giriş yaptı.
6 İLA 12 DERECE DÜŞECEK
Yurt genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bazı illerimiz için tahmin edilen hava durumu:
ANKARA: Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4
İSTANBUL: 12.01.2022 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13.01.2022 Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7
İZMİR: 12.01.2022 Çarşamba sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 8/10, Perşembe 3/7,Cuma 1/9, Cumartesi 4/11, Pazar 4/10
Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.
PEŞ PEŞE KAR UYARILARI
İstanbul ve Ankara peş peşe kar uyarıları geldi. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığının kuvvetli poyrazla düşmesi, perşembe günüyse yer yer kar yağışı bekleniyor.
İşte Meteoroloji ve valiliklerden gelen o uyarılar ve 5 günlük hava durumu raporu...
İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.