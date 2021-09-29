Avrupa’dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat’ta 1500 TL’ye üretildi

Erbaa'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kızak Federasyonu'nun il temsilcisi olan Yıldıray Baş (42), 2019 yılında kızak sporu yapan öğrencileriyle birlikte Kars'ta yarışlara katıldı. Burada sporcular için yeterli sayıda kızak olmadığını gören Baş, durumu federasyon yetkililerine iletti.