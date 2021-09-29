Avrupa'dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi
Avrupa'da bazı ülkelerde üretilerek Türkiye'ye 1500 euroya satılan yarış kızakları, Tokat Erbaa'da 1500 TL'ye mâl edilerek üretilmeye başlandı. 3 ay içerisinde üretilen 45 kızak federasyon yetkililerine teslim edilirken, maliyet yaklaşık 600 bin TL azaltılmış oldu.
Erbaa'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kızak Federasyonu'nun il temsilcisi olan Yıldıray Baş (42), 2019 yılında kızak sporu yapan öğrencileriyle birlikte Kars'ta yarışlara katıldı. Burada sporcular için yeterli sayıda kızak olmadığını gören Baş, durumu federasyon yetkililerine iletti.
İlçede 15 yıldır marangozluk yapan Mehmet Bolat (39) kızakların üretimini yapabileceğini belirtince geçen yıl federasyon için 10 adet yarış kızağı üretildi. Üretilen kızakları beğenen federasyon yetkilileri Mehmet Bolat'a bu yıl 45 kızak daha yapması için sipariş verdi. Yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 45 kızağın üretimi geçen günlerde tamamlandı.
Yurt dışından alındığında maliyeti 1500 euroya kadar çıkan kızaklar Mehmet Bolat tarafından 1500 TL'ye mal edilerek Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Raif Ünal'ın katıldığı törenle federasyona teslim edildi.