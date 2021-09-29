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Avrupa'dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi

Avrupa'da bazı ülkelerde üretilerek Türkiye'ye 1500 euroya satılan yarış kızakları, Tokat Erbaa'da 1500 TL'ye mâl edilerek üretilmeye başlandı. 3 ay içerisinde üretilen 45 kızak federasyon yetkililerine teslim edilirken, maliyet yaklaşık 600 bin TL azaltılmış oldu.

29.09.2021 14:27 - Son Güncelleme: 29.09.2021 14:27
Avrupa’dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat’ta 1500 TL’ye üretildi

Almanya, İtalya ve Avusturya'da üretilip Türkiye'ye 1500 euroya satılan yarış kızakları Tokat'ın Erbaa ilçesindeki sanayi sitesinde 1500 TL'ye mal edilerek üretildi. İlçede üretilen 45 kızak Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan'ın da katıldığı törenle teslim edildi.

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Avrupa’dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat’ta 1500 TL’ye üretildi

Erbaa'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kızak Federasyonu'nun il temsilcisi olan Yıldıray Baş (42), 2019 yılında kızak sporu yapan öğrencileriyle birlikte Kars'ta yarışlara katıldı. Burada sporcular için yeterli sayıda kızak olmadığını gören Baş, durumu federasyon yetkililerine iletti.

Avrupa’dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat’ta 1500 TL’ye üretildi

Baş, kızakların Türkiye'de üretiminin yapılmadığını, yurt dışından temin edildiğini öğrendi. Federasyonun yerli üretim yarış kızakları kullanmak için verdiği destekle Baş, kızakların bir örneğini ilçedeki marangozlara gösterdi. Üretip üretemeyeceklerini araştırmaya başladı.

Avrupa’dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat’ta 1500 TL’ye üretildi

İlçede 15 yıldır marangozluk yapan Mehmet Bolat (39) kızakların üretimini yapabileceğini belirtince geçen yıl federasyon için 10 adet yarış kızağı üretildi. Üretilen kızakları beğenen federasyon yetkilileri Mehmet Bolat'a bu yıl 45 kızak daha yapması için sipariş verdi. Yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 45 kızağın üretimi geçen günlerde tamamlandı.

Avrupa’dan 1500 euroya alınıyordu! Tokat’ta 1500 TL’ye üretildi

Yurt dışından alındığında maliyeti 1500 euroya kadar çıkan kızaklar Mehmet Bolat tarafından 1500 TL'ye mal edilerek Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Raif Ünal'ın katıldığı törenle federasyona teslim edildi.

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