Avcılar'da kiralık evlere kaçak göçmen operasyonu: Bazanın içinde yakalandı | Bir dairede 27 yatak

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı. Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nin yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı.

Kaçak göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar tam gaz devam ediyor.

M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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BİR OPERASYON DAHA

M.A.'nın Avcılar'da farklı daireleri de aynı yöntemle kaçak göçmenlere kiraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.