Avcılar'da kiralık evlere kaçak göçmen operasyonu: Bazanın içinde yakalandı | Bir dairede 27 yatak

Kaçak göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar tam gaz devam ediyor.
İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı. Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nin yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı.
M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.