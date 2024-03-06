SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Avcılar'da kiralık evlere kaçak göçmen operasyonu: Bazanın içinde yakalandı | Bir dairede 27 yatak

Kaçak göçle mücadele sürüyor. Avcılar'da bir daireye 27 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı ilçede farklı daireleri, aynı yöntemle kiraya verdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği 4 evde 23 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kaçak göçmen polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinde yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:59 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:10
Avcılar’da kiralık evlere kaçak göçmen operasyonu: Bazanın içinde yakalandı | Bir dairede 27 yatak 1

Kaçak göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar tam gaz devam ediyor.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı. Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nin yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı.

Avcılar’da kiralık evlere kaçak göçmen operasyonu: Bazanın içinde yakalandı | Bir dairede 27 yatak 2

M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Avcılar’da kiralık evlere kaçak göçmen operasyonu: Bazanın içinde yakalandı | Bir dairede 27 yatak 3

BİR OPERASYON DAHA

M.A.'nın Avcılar'da farklı daireleri de aynı yöntemle kaçak göçmenlere kiraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

SON DAKİKA