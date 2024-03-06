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Antalya felaketi yaşadı! Sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti 6 kişi yaralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın günler öncesinden turunuc kodla uyardığı Antalya'yı sağanak ve hortum vurdu. denizden karaya ulaşan 2 hortum Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerindeki seraları, tarım alanlarını, iş yerlerini ve binaları etkiledi, 6 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 12:22 Güncelleme 06 Mart 2024, 12:55
Antalya felaketi yaşadı! Sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti 6 kişi yaralandı 1

Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak hayatını felç etti, denizden karaya ulaşan 2 hortum Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerindeki seraları, tarım alanlarını, iş yerlerini ve binaları etkiledi, 6 kişi de yaralandı. Hortum, örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm seraya zarar verdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti" dedi.

Antalya felaketi yaşadı! Sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti 6 kişi yaralandı 2

Meteoroloji'nin 'sarı' ve 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklardaki mazgalların tıkanması ile sokaklar ve alt geçitler suyla doldu. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç, su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler, trafiğe kapatıldı.

Antalya'da sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti

Antalya felaketi yaşadı! Sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti 6 kişi yaralandı 3

SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suyu birikti. 13 Şubat'taki sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği alt geçit, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, akşam saatlerinde tünelde biriken suyu tahliye çalışması başlattı. Mazgalları temizleyen ekipler, kepçe ile tünelde biriken suyu tahliye etti. Ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.

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