Antalya felaketi yaşadı! Sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti 6 kişi yaralandı

1 Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak hayatını felç etti, denizden karaya ulaşan 2 hortum Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerindeki seraları, tarım alanlarını, iş yerlerini ve binaları etkiledi, 6 kişi de yaralandı. Hortum, örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm seraya zarar verdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti" dedi.

2 Meteoroloji'nin 'sarı' ve 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklardaki mazgalların tıkanması ile sokaklar ve alt geçitler suyla doldu. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç, su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler, trafiğe kapatıldı. Antalya'da sağanak ve hortum bin dönüm serayı yerle bir etti