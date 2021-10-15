60 yıldır böylesi görülmedi! İstanbul Boğazı’nda dev kılıç balığı!
İstanbul Boğazı'nda balık avlamak için açılan Şaban Şengül ve arkadaşlarının ağına, 60 yıldır görülmeyen dev kılıç balığı yakalandı. 60 yıldır bu balığı görmediğini söyleyen reis Şaban Şengül "Herhalde 60 sene falan diyorlar. Ben çocukluğumda hiç hatırlamıyorum kılıç balığını. Ege'de yakaladık, İzmir açıklarında yakaladık kılıç balığını. Vallahi ben gerçeğini söylersem böyle bir balık hiç tutulmadığı için şaşırdık" dedi.
İstanbul Boğazı'na lüfer avlamak için açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşlarının ağlarına Sarıyer Büyükdere açıklarında 60 yıldır görülmeyen kılıç balığı takıldı.
44 yıldır balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce balık avlamak için İstanbul Boğazı'na açıldı. 63 yaşındaki Şengül ve arkadaşları Sarıyer Büyükdere açıklarında lüfer avlamak için denize ağlarına bıraktı.
Bir süre sonra ağı denizden çıkaran Şaban Şengül ve arkadaşları gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Yakalanması en zor olan balık türlerinden olan kılıç balığı, ağa takılmıştı.
60 yıl aradan sonra balıkçıların ağına takılan dev kılıç balığı tekneye çekildi. Şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan kılıç balığıyla fotoğraf da çekerek o anı unutulmaz kıldı.
"60 YILDIR BU BALIĞI GÖRMEDİM"
60 yıldır bu balığı görmediğini söyleyen reis Şaban Şengül, "Biz 1978'den beri gırgır balıkçılığı yapıyoruz. Büyükdere'de lüfer avlamak isterken tesadüfen ağın içinden kılıç balığı çıktı.