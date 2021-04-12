Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 10 isim birden gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de bir diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması sürüyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte genç teknik adam rapor hazırlarken, gönderilecek isimleri de belirledi. İşte Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler...

12.04.2021 11:40 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





