Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 10 isim birden gidiyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de bir diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması sürüyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte genç teknik adam rapor hazırlarken, gönderilecek isimleri de belirledi. İşte Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler...
12.04.2021 11:40
- Son Güncelleme: 12.04.2021 11:41
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon da dur diyemedi.
İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle de beklenen oyunu ortaya koyamadı.
Nitekim son düzlüğe girilirken Yeni Malatyaspor deplasmanında da hayati bir puan kaybeden Kanarya'da, bazı oyuncuların üzeri çizildi.
Sarı lacivertlilerde gelecek sezon yeni bir yapılanmanın planları yapılırken, 10 futbolcu gönderilerek kadroda yer açılacak.
Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor.